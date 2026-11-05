Senatda demokratların lideri İranla müharibəni başa çatdıracağına söz verib
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2026
- 08:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Senatında Demokratlar Partiyasının fraksiya lideri Çak Şumer Konqresə aralıq seçkilərində qələbədən sonra İranla müharibənin başa çatdırılacağına söz verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.
"Sözsüz ki, bu müharibə başa çatmalıdır", – siyasətçi jurnalistlərə bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, Respublikaçılar Partiyasının bəzi üzvləri artıq hərbi əməliyyatların dayandırılması niyyətində demokratlara qoşulurlar.
Son xəbərlər
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion
05:26
"Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatırDigər ölkələr
04:57
Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəmDigər ölkələr
04:07
Foto
Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilibRegion
03:44
Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklərDigər ölkələr
03:03
Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr