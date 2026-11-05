İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Senatda demokratların lideri İranla müharibəni başa çatdıracağına söz verib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 08:26
    Senatda demokratların lideri İranla müharibəni başa çatdıracağına söz verib

    ABŞ Senatında Demokratlar Partiyasının fraksiya lideri Çak Şumer Konqresə aralıq seçkilərində qələbədən sonra İranla müharibənin başa çatdırılacağına söz verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.

    "Sözsüz ki, bu müharibə başa çatmalıdır", – siyasətçi jurnalistlərə bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Respublikaçılar Partiyasının bəzi üzvləri artıq hərbi əməliyyatların dayandırılması niyyətində demokratlara qoşulurlar.

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