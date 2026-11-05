Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 08:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер после победы партии на промежуточных выборах в Конгресс пообещал добиваться прекращения войны с Ираном.
Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом политик заявил журналистам.
"Безусловно, эта война должна закончиться", - подчеркнул Шумер.
Он также отметил, что некоторые представители Республиканской партии уже присоединяются к демократам в стремлении добиться прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Последние новости
09:31
Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиковВ регионе
09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)Финансы
09:13
SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрдЭнергетика
09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)Финансы
09:07
Биткоин и Ethereum продемонстрировали ростФинансы
08:55
В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связиДругие страны
08:42
Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с ИраномДругие страны
08:34
В двух районах Баку ожидаются перебои с электричествомЭнергетика
08:32
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура