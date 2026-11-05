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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 08:42
    Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном

    Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер после победы партии на промежуточных выборах в Конгресс пообещал добиваться прекращения войны с Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом политик заявил журналистам.

    "Безусловно, эта война должна закончиться", - подчеркнул Шумер.

    Он также отметил, что некоторые представители Республиканской партии уже присоединяются к демократам в стремлении добиться прекращения военных действий на Ближнем Востоке.

    Чак Шумер Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Senatda demokratların lideri İranla müharibəni başa çatdıracağına söz verib
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