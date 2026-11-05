Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер после победы партии на промежуточных выборах в Конгресс пообещал добиваться прекращения войны с Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом политик заявил журналистам.

"Безусловно, эта война должна закончиться", - подчеркнул Шумер.

Он также отметил, что некоторые представители Республиканской партии уже присоединяются к демократам в стремлении добиться прекращения военных действий на Ближнем Востоке.