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    UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" Şotlandiya, "Yuventus" Niderland klubu ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:14
    UEFA Avropa Liqası: Beşiktaş Şotlandiya, Yuventus Niderland klubu ilə qarşılaşacaq

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində IV turun digər matçları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" Şotlandiyada "Seltik"in qonağı olacaq.

    İtaliyanın "Yuventus" klubu Niderlandda AZ komandası ilə, "Milan" isə evdə Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivi ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    21:45. "Milan" (İtaliya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)

    21:45. "Anderlext" (Belçika) - "Zaltsburq" (Avstriya)

    21:45. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - "Hoffenhaym" (Almaniya)

    21:45. "Levski" (Bolqarıstan) - "Yagelloniya" (Polşa)

    21:45. "Lillestrem" (Norveç) - "Viktoriya" (Çexiya)

    21:45. NEK (Niderland) - "Omoniya" (Kipr)

    21:45. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Lion" (Fransa)

    21:45. "Sparta" (Çexiya) - "Bornmut" (İngiltərə)

    00:00. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - OFİ (Yunanıstan)

    00:00. "Bayer 04" (Almaniya) - "Marsel" (Fransa)

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Lex" (Polşa)

    00:00. "Selta" (İspaniya) - "Yunion" (Belçika)

    00:00. "Şturm" (Avstriya) - "Sele" (Sloveniya)

    00:00. "Sanderlend" (İngiltərə) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

    00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)

    00:00. "Torrense" (Portuqaliya) - "Ararat" (Ermənistan)

    00:00. AZ (Niderland) - "Yuventus" (İtaliya)

    Xatırladaq ki, ötən gün Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos" Fransada "Renn"lə qolsuz heç-heçə edib.

    Beşiktaş FK Yuventus FK Seltik FK UEFA Avropa Liqası
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