İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2026)

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:09
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    93,78

    -0 ,84

    32,93

    Neft WTI (dollar/barel)

    86,85

    - 1,27

    29,43

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 153,90

    80,90

    - 187,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    53 356,12

    1 569,40

    5 292,83

    S&P 500

    7 688,62

    119,70

    843,12

    Nasdaq

    25 736,51

    364,50

    2 494,52

    Nikkei

    62 188,63

    - 893,23

    11 849,15

    Dax

    26 437,67

    573,05

    1 947,26

    FTSE 100

    10 829,21

    190,78

    897,83

    CAC 40 INDEX

    8 177,89

    157,58

    28,39

    Shanghai Composite

    3 686,17

    78,07

    - 282,67

    Bist 100

    11 478,13

    454,58

    216,61

    RTS

    942,13

    - 1,60

    - 172,00

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1262

    0,0000

    - 0,0483

    USD/GBP

    1,3490

    0,0000

    0,0017

    JPY/USD

    157,9500

    - 0,4800

    1,5000

    RUB/USD

    81,8001

    0,1100

    3,0501

    TRY/USD

    50,0460

    0,0200

    7,0898

    CNY/USD

    6,6706

    0,0000

    - 0,3184
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.11.2026)
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