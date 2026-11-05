Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2026)
Maliyyə
- 05 noyabr, 2026
- 09:09
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
93,78
|
-0 ,84
|
32,93
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
86,85
|
- 1,27
|
29,43
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 153,90
|
80,90
|
- 187,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
53 356,12
|
1 569,40
|
5 292,83
|
S&P 500
|
7 688,62
|
119,70
|
843,12
|
Nasdaq
|
25 736,51
|
364,50
|
2 494,52
|
Nikkei
|
62 188,63
|
- 893,23
|
11 849,15
|
Dax
|
26 437,67
|
573,05
|
1 947,26
|
FTSE 100
|
10 829,21
|
190,78
|
897,83
|
CAC 40 INDEX
|
8 177,89
|
157,58
|
28,39
|
Shanghai Composite
|
3 686,17
|
78,07
|
- 282,67
|
Bist 100
|
11 478,13
|
454,58
|
216,61
|
RTS
|
942,13
|
- 1,60
|
- 172,00
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1262
|
0,0000
|
- 0,0483
|
USD/GBP
|
1,3490
|
0,0000
|
0,0017
|
JPY/USD
|
157,9500
|
- 0,4800
|
1,5000
|
RUB/USD
|
81,8001
|
0,1100
|
3,0501
|
TRY/USD
|
50,0460
|
0,0200
|
7,0898
|
CNY/USD
|
6,6706
|
0,0000
|
- 0,3184
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.11.2026)
Son xəbərlər
08:30
ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilibDigər ölkələr
08:15
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilibHadisə
08:10
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03
Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlərDigər ölkələr
08:00
Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu GünüdürMedia
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion