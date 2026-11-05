Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
Финансы
- 05 ноября, 2026
- 09:09
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
93,78
|
-0 ,84
|
32,93
|
WTI (долл/барр)
|
86,85
|
- 1,27
|
29,43
|
Золото (долл/унция)
|
4 153,90
|
80,90
|
- 187,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
53 356,12
|
1 569,40
|
5 292,83
|
S&P 500
|
7 688,62
|
119,70
|
843,12
|
Nasdaq
|
25 736,51
|
364,50
|
2 494,52
|
Nikkei
|
62 188,63
|
- 893,23
|
11 849,15
|
Dax
|
26 437,67
|
573,05
|
1 947,26
|
FTSE 100
|
10 829,21
|
190,78
|
897,83
|
CAC 40 INDEX
|
8 177,89
|
157,58
|
28,39
|
Shanghai Composite
|
3 686,17
|
78,07
|
- 282,67
|
Bist 100
|
11 478,13
|
454,58
|
216,61
|
RTS
|
942,13
|
- 1,60
|
- 172,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1262
|
0,0000
|
- 0,0483
|
USD/GBP
|
1,3490
|
0,0000
|
0,0017
|
JPY/USD
|
157,9500
|
- 0,4800
|
1,5000
|
RUB/USD
|
81,8001
|
0,1100
|
3,0501
|
TRY/USD
|
50,0460
|
0,0200
|
7,0898
|
CNY/USD
|
6,6706
|
0,0000
|
- 0,3184
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.11.2026)
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