    Трамп не исключает отправку сухопутных войск в Иран

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 20:08
    Трамп не исключает отправку сухопутных войск в Иран

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения американских сухопутных войск в Иран "если это будет необходимо".

    Как передает Report, об этом он заявил The New York Post.

    По его словам, операция Epic Fury ("Эпическая ярость") опережает график, уничтожив десятки высших чиновников Тегерана.

    "Я не испытываю сомнений относительно сухопутных войск. Каждый президент говорит: Не будет войск на земле. Я так не говорю", - сказал он.

    Ранее Трамп говорил, что война может продлиться около четырех недель, однако в интервью он отметил, что сроки могут сократиться.

