Трамп не исключает отправку сухопутных войск в Иран
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 20:08
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения американских сухопутных войск в Иран "если это будет необходимо".
Как передает Report, об этом он заявил The New York Post.
По его словам, операция Epic Fury ("Эпическая ярость") опережает график, уничтожив десятки высших чиновников Тегерана.
"Я не испытываю сомнений относительно сухопутных войск. Каждый президент говорит: Не будет войск на земле. Я так не говорю", - сказал он.
Ранее Трамп говорил, что война может продлиться около четырех недель, однако в интервью он отметил, что сроки могут сократиться.
Последние новости
20:15
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолетДругие страны
20:08
Трамп не исключает отправку сухопутных войск в ИранДругие страны
20:04
Азербайджан и Иордания подчеркнули недопустимость дальнейшего ухудшения региональной обстановкиВнешняя политика
19:59
Катар сбил два самолета Су-24, летевших со стороны ИранаДругие страны
19:58
Стармер: Британия участвует только в оборонительных действиях на Ближнем ВостокеДругие
19:58
Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере энергетикиЭнергетика
19:49
Министр: Израиль откроет воздушное пространство на следующей неделеДругие страны
19:42
Трамп: США и Израиль совместно ликвидировали 49 высокопоставленных иранских чиновниковДругие страны
19:32