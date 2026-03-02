İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    SEPAH: İran 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə hücum edib

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 20:15
    SEPAH: İran 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə hücum edib

    İran son 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə və ABŞ ilə İsrailin 500 hərbi məntəqəsinə hücum edərək 700-dən çox pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və yüzlərlə raket buraxıb.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    "İranın raket və PUA-ları Fars körfəzi bölgəsində ABŞ-nin kəşfiyyat mərkəzləri və anbarlarını, həmçinin Beer-Şevadakı İsrail ordusunun sənaye kompleksini atəşə tutub", – bəyanatda deyilir.

    İran Fars körfəzi ABŞ-İsrail hücumları İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей
    IRGC: Iran attacked 60 strategic targets within 48 hours

    Son xəbərlər

    20:24

    Tramp İrana quru qoşunların yeridilməsini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    20:24

    Tramp: ABŞ və İsrail İranın 49 yüksəkvəzifəli rəsmisini məhv edib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan vasitəsilə İrandan 553 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:15

    SEPAH: İran 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə hücum edib

    Region
    20:14

    Qətər İran tərəfindən uçan iki Su-24 təyyarəsini vurub

    Digər ölkələr
    20:11

    Tramp İranın Yaxın Şərq ölkələrinə endirdiyi zərbələri böyük "sürpriz" adlandırıb

    Digər ölkələr
    20:08

    İranın zərbələri nəticəsində Küveytdə yaralananların sayı 19-a yüksəlib

    Digər ölkələr
    20:03

    Donald Tramp: Tezliklə İrana daha güclü zərbələr endiriləcək

    Digər ölkələr
    19:56

    Basketbol üzrə Avroliqanın iki oyunu Yaxın Şərqdəki gərginlik səbəbindən təxirə salınıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti