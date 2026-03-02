SEPAH: İran 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə hücum edib
Region
- 02 mart, 2026
- 20:15
İran son 48 saat ərzində 60 strateji hədəfə və ABŞ ilə İsrailin 500 hərbi məntəqəsinə hücum edərək 700-dən çox pilotsuz uçuş aparatı (PUA) və yüzlərlə raket buraxıb.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
"İranın raket və PUA-ları Fars körfəzi bölgəsində ABŞ-nin kəşfiyyat mərkəzləri və anbarlarını, həmçinin Beer-Şevadakı İsrail ordusunun sənaye kompleksini atəşə tutub", – bəyanatda deyilir.
