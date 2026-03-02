Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 19:21
    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    Иран за последние 48 часов атаковал 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и Израиля, запустив свыше 700 беспилотников и сотни ракет.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    "Иранские ракеты и беспилотники обстреляли разведывательные центры и склады США в регионе Персидского залива, а также промышленному комплексу израильской армии в Беэр-Шеве", - говорится в заявлении.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Удары по Ирану США

    Последние новости

    19:32

    Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:21

    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    В регионе
    19:15

    В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19

    Другие страны
    19:14

    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Другие страны
    19:13

    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:08

    Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

    Другие страны
    19:00

    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

    Другие страны
    18:55

    Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах

    В регионе
    Лента новостей