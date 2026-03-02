КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

Иран за последние 48 часов атаковал 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и Израиля, запустив свыше 700 беспилотников и сотни ракет.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Иранские ракеты и беспилотники обстреляли разведывательные центры и склады США в регионе Персидского залива, а также промышленному комплексу израильской армии в Беэр-Шеве", - говорится в заявлении.