КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей
В регионе
- 02 марта, 2026
- 19:21
Иран за последние 48 часов атаковал 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и Израиля, запустив свыше 700 беспилотников и сотни ракет.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Иранские ракеты и беспилотники обстреляли разведывательные центры и склады США в регионе Персидского залива, а также промышленному комплексу израильской армии в Беэр-Шеве", - говорится в заявлении.
