Brent подорожала почти до $110 за баррель впервые с мая

Цена нефти Brent в ходе торгов в пятницу выросла на 3,5%, приблизившись к отметке в $110 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 23:30 по бакинскому времени декабрьский фьючерс Brent торговался по $109,67 за баррель.

Это самый высокий показатель с 20 мая, тогда баррель нефти этой марки поднимался выше $110.

Рост, отмечает Bloomberg, последовал за внесением в конгресс США законопроекта, призванного заблокировать договоренность президента Дональда Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива. Законопроект, внесенный конгрессменом Грегори Миксом, предполагает запрет на финансирование российских энергопроектов со стороны государства, аннулирование ряда лицензий минфина США и усиление санкций.

"Дальнейшее вытеснение российского дизельного топлива с мировых рынков вынудит нефтеперерабатывающие заводы в других странах наращивать переработку нефти, чтобы удовлетворить спрос", – пишет агентство.