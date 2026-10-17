В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам

В селе Сяркяр Самухского района автомобиль после дорожно-транспортного происшествия разорвало пополам.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Хафиз Гасанов (1984 г.р.), вышел из-под управления и врезался в электрический столб.

От силы удара автомобиль разорвало пополам, а водитель получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение.

По факту проводится расследование.