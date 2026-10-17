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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам

    Происшествия
    • 17 октября, 2026
    • 00:27
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам

    В селе Сяркяр Самухского района автомобиль после дорожно-транспортного происшествия разорвало пополам.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Хафиз Гасанов (1984 г.р.), вышел из-под управления и врезался в электрический столб.

    От силы удара автомобиль разорвало пополам, а водитель получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение.

    По факту проводится расследование.

    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Самух
    Фото
    Samuxda yol qəzası zamanı avtomobil iki hissəyə bölünüb, xəsarət alan var
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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