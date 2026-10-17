В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
Происшествия
- 17 октября, 2026
- 00:27
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В селе Сяркяр Самухского района автомобиль после дорожно-транспортного происшествия разорвало пополам.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Хафиз Гасанов (1984 г.р.), вышел из-под управления и врезался в электрический столб.
От силы удара автомобиль разорвало пополам, а водитель получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу и поместили в реанимационное отделение.
По факту проводится расследование.
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