Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 01:24
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Президент США Дональд Трамп заявил, что "не спешит" назначать нового пресс-секретаря Белого дома на место Кэти Захарии, подтвердив информацию о ее отставке.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Fox News.
Телеканал CBS в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что Захария, как ожидается, вскоре приступит к исполнению новых обязанностей. По его данным, она вместе с семьей была приглашена на ужин с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Кэти Захария провела рекордно короткий срок на своем посту, обойдя Энтони Скарамуччи, который был уволен в июле 2017 года с поста директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения на должность.
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