Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 01:24
    Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома

    Президент США Дональд Трамп заявил, что "не спешит" назначать нового пресс-секретаря Белого дома на место Кэти Захарии, подтвердив информацию о ее отставке.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Fox News.

    Телеканал CBS в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что Захария, как ожидается, вскоре приступит к исполнению новых обязанностей. По его данным, она вместе с семьей была приглашена на ужин с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Кэти Захария провела рекордно короткий срок на своем посту, обойдя Энтони Скарамуччи, который был уволен в июле 2017 года с поста директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения на должность.

    Дональд Трамп Пресс-секретарь Белый дом Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Ağ Evin mətbuat katibinin işdən çıxarılmasını təsdiqləyib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    04:38
    "Коалиция желающих" отработает переброску в Украину около 1,5 тыс. военных
    Другие страны
    04:22
    Bloomberg: ЕС намерен запустить программу противодействия США и РФ в Арктике
    Другие страны
    03:50
    В Турции более 20 человек задержали по делу о незаконных азартных играх
    В регионе
    03:19
    В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
    В регионе
    02:46
    CENTCOM: США за время блокады пресекли экспорт иранской нефти на $25 млрд
    Другие страны
    02:09
    В КНДР испытали новейшую торпеду с ИИ-технологией
    Другие страны
    01:48
    Вице-премьер РФ назвал "напряженной" ситуацию с дефицитом бензина в стране
    В регионе
    01:24
    Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома
    Другие страны
    01:16
    В Турции десятки человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление
    В регионе
    Лента новостей