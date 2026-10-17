Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не спешит" назначать нового пресс-секретаря Белого дома на место Кэти Захарии, подтвердив информацию о ее отставке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Fox News.

Телеканал CBS в свою очередь сообщил со ссылкой на источники, что Захария, как ожидается, вскоре приступит к исполнению новых обязанностей. По его данным, она вместе с семьей была приглашена на ужин с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Кэти Захария провела рекордно короткий срок на своем посту, обойдя Энтони Скарамуччи, который был уволен в июле 2017 года с поста директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения на должность.