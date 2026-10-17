Tramp Ağ Evin mətbuat katibinin işdən çıxarılmasını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2026
- 02:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Keti Zakariyanın yerinə Ağ Evin yeni mətbuat katibi təyin etmək üçün tələsmədiyini bildirib və onun istefasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "Fox News"a istinadən məlumat yayıb.
CBS telekanalı mənbələrə istinadən bildirib ki, Zakariyanın tezliklə yeni vəzifəsinin icrasına başlaması gözlənilir. Telekanalın məlumatına görə, o və ailəsi Vitse-prezident Cey Di Venslə şam yeməyinə dəvət olunublar.
Keti Zakariya vəzifəsinə təyin olunduqdan 10 gün sonra 2017-ci ilin iyulunda Ağ Evin kommunikasiya direktoru vəzifəsindən azad edilən Entoni Skaramuççini geridə qoyaraq vəzifəsində rekord qısa müddət keçirib.
Son xəbərlər
04:38
Rusiya Baş nazirinin müavini ölkədə benzin qıtlığı ilə bağlı vəziyyəti gərgin adlandırıbRegion
04:31
Aİ Arktikada ABŞ və Rusiyaya qarşı mübarizə üçün proqrama başlamaq niyyətindədirDigər ölkələr
03:23
KXDR yeni süni intellektə əsaslanan torpedasını sınaqdan keçiribDigər ölkələr
03:17
CENCOM: ABŞ blokada dövründə İranın 25 milyard dollarlıq neft ixracını bloklayıbDigər ölkələr
02:54
Hindistanda süni intellekt agentləri bir neçə şirkətin sistemlərinə haker hücumu ediblərİKT
02:38
NYT: Ağ Evin mətbuat katibi beş günlük işdən sonra vəzifəsindən çıxarılıbDigər ölkələr
02:18
AK 2027-ci ildə Ukrayna üçün əlavə maliyyələşdirmə təklifləri hazırlayacaqDigər ölkələr
02:10
Tramp Ağ Evin mətbuat katibinin işdən çıxarılmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:50
Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyat zamanı 20 nəfər həbs olunubRegion