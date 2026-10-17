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    Tramp Ağ Evin mətbuat katibinin işdən çıxarılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2026
    • 02:10
    Tramp Ağ Evin mətbuat katibinin işdən çıxarılmasını təsdiqləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Keti Zakariyanın yerinə Ağ Evin yeni mətbuat katibi təyin etmək üçün tələsmədiyini bildirib və onun istefasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "Fox News"a istinadən məlumat yayıb.

    CBS telekanalı mənbələrə istinadən bildirib ki, Zakariyanın tezliklə yeni vəzifəsinin icrasına başlaması gözlənilir. Telekanalın məlumatına görə, o və ailəsi Vitse-prezident Cey Di Venslə şam yeməyinə dəvət olunublar.

    Keti Zakariya vəzifəsinə təyin olunduqdan 10 gün sonra 2017-ci ilin iyulunda Ağ Evin kommunikasiya direktoru vəzifəsindən azad edilən Entoni Skaramuççini geridə qoyaraq vəzifəsində rekord qısa müddət keçirib.

    Keti Zakariya Donald Tramp Ağ Ev (Vaşinqton) Vəzifədən çıxarılma
    Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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