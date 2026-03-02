İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan vasitəsilə İrandan 312 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 12:54
    Azərbaycan vasitəsilə İrandan 312 nəfər təxliyə olunub

    ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı hərbi əməliyyatlar səbəbindən İrandan ümumilikdə 312 nəfər Azərbaycan sərhədi vasitəsilə təxliyə olunub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, fevralın 28-dən martın 2-si səhər saat 10:00-a qədər sərhədi 101 Azərbaycan vətəndaşı keçib.

    Bundan əlavə, Çinin 76, Rusiyanın 39, Pakistanın 32, Səudiyyə Ərəbistanının 18, Tacikistanın 18, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 6, İordaniyanın 4, Qətərin 3, Banqladeşin 3, Filippinin 2, Nepalın 2, Türkiyənin, İtaliyanın, Polşanın, Tunisin, Livanın, Hindistanın, Fransanın, Braziliyanın hərəsinin 1 vətəndaşı Azərbaycanın sərhədi vasitəsilə İrandan təxliyə olunub.

    İrana hərbi zərbələr Azərbaycan
    В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек
    Over 300 evacuated from Iran through Azerbaijan amid conflict

    Son xəbərlər

    13:14

    Azərbaycan və Moldova "yaşıl enerji"də yeni əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    13:14

    Türkiyə "Amerika hərbi bazasının vurulması" iddiasını təkzib edilib

    Region
    13:07

    İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilib

    Fərdi
    13:05

    İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib

    Region
    13:04

    TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

    Energetika
    13:03

    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib

    Region
    13:03
    Video

    Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdi

    Biznes
    13:01

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti