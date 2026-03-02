Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 13:00
    С начала военной операции США и Израиля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 312 человек.

    Как сообщает Report, с 28 февраля до 10:00 утра 2 марта государственную границу пересек 101 гражданин Азербайджана.

    Кроме того, через азербайджанскую границу были эвакуированы 76 граждан Китая, 39 - России, 32 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш, 2 - Филиппин, 2 - Непала, а также по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

    Удары по Ирану эвакуация в Азербайджан
    Azərbaycan vasitəsilə İrandan 312 nəfər təxliyə olunub
    Over 300 evacuated from Iran through Azerbaijan amid conflict

