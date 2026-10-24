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    Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 08:10
    Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив

    Иран никогда не позволит американским военным кораблям войти в Персидский залив.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, командующего Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

    "(Президент США Дональд) Трамп неоднократно утверждал, что они якобы уничтожили ядерные объекты Ирана. Однако при этом американская сторона снова и снова заявляет, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И этому противоречию нет конца", - цитирует Абдуллахи агентство Tasnim.

    По его словам, подобные заявления президента США рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

    Начальник Генштаба также утверждает, что американские военные не осмеливаются приблизиться к морским и сухопутным границам Ирана через Ормузский пролив.

    Али Абдуллахи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran ABŞ-nin hərbi gəmilərinin Fars körfəzinə daxil olmasına icazə verilməyəcəyini bəyan edib
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