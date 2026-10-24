Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив

Иран никогда не позволит американским военным кораблям войти в Персидский залив.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, командующего Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

"(Президент США Дональд) Трамп неоднократно утверждал, что они якобы уничтожили ядерные объекты Ирана. Однако при этом американская сторона снова и снова заявляет, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. И этому противоречию нет конца", - цитирует Абдуллахи агентство Tasnim.

По его словам, подобные заявления президента США рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Начальник Генштаба также утверждает, что американские военные не осмеливаются приблизиться к морским и сухопутным границам Ирана через Ормузский пролив.