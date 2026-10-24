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    İran ABŞ-nin hərbi gəmilərinin Fars körfəzinə daxil olmasına icazə verilməyəcəyini bəyan edib

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 07:55
    İran ABŞ-nin hərbi gəmilərinin Fars körfəzinə daxil olmasına icazə verilməyəcəyini bəyan edib

    İran heç vaxt ABŞ-nin hərbi gəmilərinin Fars körfəzinə daxil olmasına icazə verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi və "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının komandanı Əli Abdullahinin bəyanatında bildirilib.

    "(ABŞ Prezidenti Donald) Tramp dəfələrlə iddia edib ki, guya İranın nüvə obyektlərini məhv ediblər, lakin eyni zamanda və təkrar-təkrar bəyan edirlər ki, İranın nüvə silahı olmamalıdır və bu ziddiyyət bitmək bilmir", - "Tasnim" agentliyi Abdullahinin sözlərindən sutat gətirib.

    O, ABŞ Prezidentinin müvafiq sözlərinin daxili auditoriyaya hesablandığını bildirib.

    Baş Qərargah rəisi həmçinin ABŞ hərbi qüvvələrinin Hörmüz boğazı ilə İranın dəniz və quru sərhədlərinə yaxınlaşmağa cəsarəti çatmadığını iddia edib.

    Əli Abdullahi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Fars körfəzi İran İslam Respublikası
    Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив
    MiniBoss
    MiniBoss

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