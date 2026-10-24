The Telegraph планирует сократить около 100 сотрудников в рамках реорганизации

Британская газета The Telegraph может сократить около 100 сотрудников в рамках масштабной реорганизации после перехода под контроль немецкой медиагруппы Axel Springer.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, новые владельцы намерены преобразовать традиционное газетное издание в глобальный медиабизнес с широким применением технологий искусственного интеллекта.

По данным издания, руководство Telegraph Media Group объявило о планах превратить газету в "глобальный премиальный медиа- и аналитический бизнес, работающий на базе искусственного интеллекта".

Генеральный директор Telegraph Media Group Каролин Хулсхофф Пол сообщила, что компания намерена активнее использовать современные технологии, данные и искусственный интеллект, а также развивать новые направления деятельности, включая производство видео- и аудиоконтента, организацию мероприятий, корпоративные продукты, лицензирование и коммерческие проекты.

Одновременно планируется расширить международное присутствие The Telegraph, уделяя особое внимание освещению международных отношений, обороны и бизнеса.

При этом руководство подчеркнуло, что основой дальнейшего развития издания останутся качественная журналистика, профессиональная экспертиза и непосредственное взаимодействие с читателями.

По информации The Guardian, сотрудников начали уведомлять о предстоящих сокращениях еще накануне. Как утверждают источники в редакции, наиболее существенные изменения затронут отделы культуры и спорта.