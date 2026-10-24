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    The Telegraph планирует сократить около 100 сотрудников в рамках реорганизации

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 08:55
    The Telegraph планирует сократить около 100 сотрудников в рамках реорганизации

    Британская газета The Telegraph может сократить около 100 сотрудников в рамках масштабной реорганизации после перехода под контроль немецкой медиагруппы Axel Springer.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, новые владельцы намерены преобразовать традиционное газетное издание в глобальный медиабизнес с широким применением технологий искусственного интеллекта.

    По данным издания, руководство Telegraph Media Group объявило о планах превратить газету в "глобальный премиальный медиа- и аналитический бизнес, работающий на базе искусственного интеллекта".

    Генеральный директор Telegraph Media Group Каролин Хулсхофф Пол сообщила, что компания намерена активнее использовать современные технологии, данные и искусственный интеллект, а также развивать новые направления деятельности, включая производство видео- и аудиоконтента, организацию мероприятий, корпоративные продукты, лицензирование и коммерческие проекты.

    Одновременно планируется расширить международное присутствие The Telegraph, уделяя особое внимание освещению международных отношений, обороны и бизнеса.

    При этом руководство подчеркнуло, что основой дальнейшего развития издания останутся качественная журналистика, профессиональная экспертиза и непосредственное взаимодействие с читателями.

    По информации The Guardian, сотрудников начали уведомлять о предстоящих сокращениях еще накануне. Как утверждают источники в редакции, наиболее существенные изменения затронут отделы культуры и спорта.

    Реорганизация Сокращение сотрудников The Daily Telegraph
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