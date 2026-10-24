Axios: Иран готовит покушения на американских дипломатов за рубежом

Американская разведка располагает сведениями о предполагаемых планах Ирана по организации покушений на дипломатов и должностных лиц США, работающих за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом говорится в служебной записке от 23 октября, направленной госсекретарю США Марко Рубио.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении портала, Иран "значительно активизировал" подготовку предполагаемых покушений на американских дипломатов и официальных лиц на Ближнем Востоке и за его пределами. По оценке разведки, подготовка к возможным нападениям достигла "продвинутой стадии".

В записке также содержится предупреждение о наличии у Тегерана уже проработанных планов устранения американских представителей за рубежом.

Как сообщили Axios представители американских властей, полученные разведданные стали одной из причин сокращения численности персонала ряда посольств США на Ближнем Востоке. Решение принимается на фоне опасений относительно возможного расширения регионального конфликта.

В Вашингтоне, в частности, допускают, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы могут распространить свои атаки за пределы Саудовской Аравии на другие страны региона.

Дополнительную обеспокоенность американских властей вызывает вероятность возобновления военных операций США и Израиля против Ирана, в том числе после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября.

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, не исключил проведения новой военной операции против Ирана.

"Мы можем провести еще одну небольшую операцию "Эпическая ярость"", - заявил американский лидер, имея в виду американо-израильскую военную кампанию, начавшуюся 28 февраля.

Трамп также призвал иранское руководство согласиться на условия Вашингтона для урегулирования конфликта.

"Если они умны, то просто скажут: "Давайте перейдем к делу". Но я сомневаюсь, что они так поступят", - отметил президент США.

В служебной записке, как сообщает Axios, также содержится предупреждение о необходимости довести сведения о предполагаемых угрозах до более широкого круга американских сотрудников.

При этом документ не раскрывает конкретные цели возможных покушений, страны за пределами Ближнего Востока, где они могут быть совершены, и подробности предполагаемых планов Ирана.