Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура

Сегодня в Премьер-лиге Misli состоятся еще два матча IX тура: "Шафа" примет "Кяпаз", а "Нефтчи" сыграет дома с "Туран Товузом".

Как сообщает Report, первым на поле выйдут "Шафа" и "Кяпаз". Встреча начнется в 16:30.

Гянджинский клуб с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе хозяев три очка, они располагаются на 11-й позиции.

Во втором матче дня "Нефтчи" примет "Туран Товуз". Игра стартует в 19:00. "Черно-белые" с 17 очками идут вторыми, а представитель западного региона набрал 14 очков и занимает пятое место.

Напомним, накануне "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" со счетом 2:1, а "Зиря" победила "Сумгайыт" со счетом 3:2. IX тур завершится 25 октября.