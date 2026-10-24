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    Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 09:05
    Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура

    Сегодня в Премьер-лиге Misli состоятся еще два матча IX тура: "Шафа" примет "Кяпаз", а "Нефтчи" сыграет дома с "Туран Товузом".

    Как сообщает Report, первым на поле выйдут "Шафа" и "Кяпаз". Встреча начнется в 16:30.

    Гянджинский клуб с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе хозяев три очка, они располагаются на 11-й позиции.

    Во втором матче дня "Нефтчи" примет "Туран Товуз". Игра стартует в 19:00. "Черно-белые" с 17 очками идут вторыми, а представитель западного региона набрал 14 очков и занимает пятое место.

    Напомним, накануне "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" со счетом 2:1, а "Зиря" победила "Сумгайыт" со счетом 3:2. IX тур завершится 25 октября.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи ФК Кяпяз
    Premyer Liqa: "Kəpəz" bu gün "Şəfa" ilə, "Neftçi" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək
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