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    Premyer Liqa: "Kəpəz" bu gün "Şəfa" ilə, "Neftçi" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqa: Kəpəz bu gün Şəfa ilə, Neftçi Turan Tovuzla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında IX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Kəpəz" "Şəfa"nın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 16:30-da start götürəcək. Gəncə klubu 11 xalla 7-ci, meydan sahibləri 3 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci matçında "Neftçi" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək. Görüş saat 19:00-da başlayacaq. "Ağ-qaralar" 17 xalla 2-ci, Qərb təmsilçisi 14 xalla beşinci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    24 oktyabr

    16:30. "Şəfa" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Kamran Əliyev.

    VAR: Vüqar Həsənli.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    "Palms Sports Arena"

    Xatırladaq ki, ötən gün "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2) məğlub edib. Tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Neftçi FK Kəpəz FK Şəfa FK
    Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура
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