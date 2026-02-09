В поселке Зиря сгорела беседка

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 09 февраля, 2026
    • 08:56
    На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), поступило сообщение о пожаре в строении на территории поселка Зиря Хазарского района столицы.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Отмечается, что сразу после получения информации на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в беседке из деревянных конструкций было в короткие сроки ликвидировано и не допущено его распространение на расположенный поблизости частный жилой дом.

    В результате пожара сгорела беседка общей площадью 10 кв. м, а также воспламеняемые конструкции кровли находящегося рядом частного жилого дома.

    Лента новостей