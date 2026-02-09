В поселке Зиря сгорела беседка

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), поступило сообщение о пожаре в строении на территории поселка Зиря Хазарского района столицы.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что сразу после получения информации на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в беседке из деревянных конструкций было в короткие сроки ликвидировано и не допущено его распространение на расположенный поблизости частный жилой дом.

В результате пожара сгорела беседка общей площадью 10 кв. м, а также воспламеняемые конструкции кровли находящегося рядом частного жилого дома.