Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом

В Казахстане накануне республиканского референдума зафиксированы четыре нарушения законодательства, связанные с незаконными опросами общественного мнения и проведением агитации.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Бекжан Караманов.

По его словам, 14 марта были выявлены два случая проведения незаконных опросов общественного мнения и два факта агитации в так называемый "день тишины".

Установленные лица признали свою вину, им назначены административные штрафы, а незаконные публикации были удалены.

Б.Караманов напомнил, что в день голосования запрещено проводить агитацию, а также организовывать опросы общественного мнения на избирательных участках и в помещениях для голосования. Кроме того, запрещена публикация результатов таких опросов в средствах массовой информации и на онлайн-платформах.

Нарушение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Представитель Генеральной прокуратуры также отметил, что обращения, связанные с проведением референдума, прокуратура и суды обязаны рассматривать незамедлительно. При этом на момент брифинга таких обращений в органы прокуратуры и суды не поступало.

По его словам, в настоящее время голосование проходит в рамках правового поля, а работа по обеспечению законности в ходе республиканского референдума продолжается.