Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом
- 15 марта, 2026
- 08:59
В Казахстане накануне республиканского референдума зафиксированы четыре нарушения законодательства, связанные с незаконными опросами общественного мнения и проведением агитации.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Бекжан Караманов.
По его словам, 14 марта были выявлены два случая проведения незаконных опросов общественного мнения и два факта агитации в так называемый "день тишины".
Установленные лица признали свою вину, им назначены административные штрафы, а незаконные публикации были удалены.
Б.Караманов напомнил, что в день голосования запрещено проводить агитацию, а также организовывать опросы общественного мнения на избирательных участках и в помещениях для голосования. Кроме того, запрещена публикация результатов таких опросов в средствах массовой информации и на онлайн-платформах.
Нарушение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
Представитель Генеральной прокуратуры также отметил, что обращения, связанные с проведением референдума, прокуратура и суды обязаны рассматривать незамедлительно. При этом на момент брифинга таких обращений в органы прокуратуры и суды не поступало.
По его словам, в настоящее время голосование проходит в рамках правового поля, а работа по обеспечению законности в ходе республиканского референдума продолжается.