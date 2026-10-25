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    В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 23:31
    В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек

    В нигерийском штате Тараба в результате нападения вооруженных боевиков на деревню Биннари погибли по меньшей мере 40 мирных жителей.

    Как передает Report со ссылкой на газету Premium Times, об этом сообщили представители правозащитных организаций.

    Нападение произошло в районе Карим-Ламидо. По имеющимся данным, боевики проникли на территорию штата Тараба из соседнего штата Плато.

    Нападавшие поджигали сельскохозяйственные посевы, разрушали жилые дома и магазины, а также убивали местных жителей.

    По словам очевидцев, число погибших может возрасти, поскольку многие жители деревни числятся пропавшими без вести.

    На месте нападения продолжаются поисково-спасательные работы.

    Атака боевиков Нигерия
    Nigeriyada kəndə silahlı hücum edilib, 40 nəfər həlak olub
    MiniBoss
    MiniBoss

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