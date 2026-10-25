В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 23:31
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В нигерийском штате Тараба в результате нападения вооруженных боевиков на деревню Биннари погибли по меньшей мере 40 мирных жителей.
Как передает Report со ссылкой на газету Premium Times, об этом сообщили представители правозащитных организаций.
Нападение произошло в районе Карим-Ламидо. По имеющимся данным, боевики проникли на территорию штата Тараба из соседнего штата Плато.
Нападавшие поджигали сельскохозяйственные посевы, разрушали жилые дома и магазины, а также убивали местных жителей.
По словам очевидцев, число погибших может возрасти, поскольку многие жители деревни числятся пропавшими без вести.
На месте нападения продолжаются поисково-спасательные работы.
Последние новости
23:50
В Сербии задержан подозреваемый в нападении на мать Александара Вучича - ОбновленоДругие страны
23:31
В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человекДругие страны
23:22
Санан Сулейманов: Моя следующая цель — стать олимпийским чемпиономИндивидуальные
23:12
Эльдениз Азизли: Я больше всех хотел стать чемпионом мираИндивидуальные
22:51
Трамп ожидает заключения сделок с Россией по активам "Лукойла" и добыче газа на АляскеДругие страны
22:32
Фото
Явка на парламентских выборах в Сербии приблизилась к 65% - ОбновленоДругие страны
22:12
В Афганистане произошло землетрясениеДругие страны
21:50
В Греции владельца сети пекарен задержали по делу о налоговом мошенничестве на 100 млн евроДругие страны
21:30
Президент США сообщил о противоречивых данных американской разведки по ИрануДругие страны