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    Nigeriyada kəndə silahlı hücum edilib, 40 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 23:57
    Nigeriyada kəndə silahlı hücum edilib, 40 nəfər həlak olub

    Nigeriyanın Taraba ştatında silahlı şəxslərin Binnari kəndinə hücumu nəticəsində azı 40 dinc sakin həlak olub.

    "Report" "Premium Times" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri bildiriblər.

    Məlumata görə, yaraqlılar Taraba ərazisinə qonşu Plato ştatından daxil olublar.

    Hücum edənlər əkinləri yandırıb, yaşayış evlərini və mağazaları dağıdıb, həmçinin yerli sakinləri öldürüblər.

    Şahidlərin sözlərinə görə, həlak olanların sayı arta bilər, çünki kəndin bir çox sakini itkin düşmüş hesab olunur.

    Axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

    Nigeriya Silahlı hücum
    В Нигерии при нападении боевиков погибли 40 человек
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