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    Санан Сулейманов: Моя следующая цель — стать олимпийским чемпионом

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2026
    • 23:22
    Санан Сулейманов: Моя следующая цель — стать олимпийским чемпионом

    Азербайджанский борец Санан Сулейманов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира в столице Казахстана Астане, намерен стать олимпийским чемпионом.

    Как сообщает Report, об этом чемпион мира заявил журналистам.

    "Я давно мечтал стать чемпионом мира. Не могу передать словами то, что сейчас чувствую. На протяжении многих лет я прошел через столько трудностей, о которых никто не знает и которых никто не видел. У меня были травмы. Я неоднократно терпел поражения, даже когда находился в хорошей форме, но никогда не терял мотивации.

    Сегодня я стал чемпионом мира. Впереди у меня осталась одна главная цель - стать олимпийским чемпионом. Я уверен, что с Божьей помощью смогу добиться этого на следующих Олимпийских играх", - сказал Сулейманов.

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