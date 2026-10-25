Sənan Süleymanov: "Növbəti hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır"
Fərdi
- 25 oktyabr, 2026
- 23:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan Sənan Süleymanovun növbəti hədəfi olimpiya çemiponu olmaqdır.
"Report" xəbər verir ki, dünya çemiponu bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.
"Dünya çempionu olmağı çoxdan arzulayırdım. Bu hissi sözlərlə ifadə edə bilmirəm. Uzun illərdir, heç kimin bilmədiyi, görmədiyi o qədər əziyyət, zəhmət çəkmişəm, zədələrim olub. Formada olduğum vaxtlar dəfələrlə məğlub olmuşam, amma həvəsdən düşməmişəm. Bu gün isə dünya çempionu oldum. Qarşıda bir əsas hədəfim qalıb - olimpiya çempionu olmaq. Mən əminəm ki, Allahın izni ilə növbəti olimpiadada öz hədəfimə nail olacağam", - S. Süleymanov deyib.
Son xəbərlər
23:57
Nigeriyada kəndə silahlı hücum edilib, 40 nəfər həlak olubDigər ölkələr
23:32
Serbiyada Vuçiçin anasına hücum etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YenilənibDigər ölkələr
23:22
Tramp Alyaskada qaz hasilatı üzrə Rusiya ilə saziş bağlanmasını gözləyirDigər ölkələr
23:14
Sənan Süleymanov: "Növbəti hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır"Fərdi
23:05
Beşqat dünya çempionu Eldəniz Əzizli: "Himnimiz səslənəndə bütün karyeram gözümün önündən keçdi"Fərdi
22:27
Foto
Serbiyada keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 64,89 faizə çatıb - Yenilənib-2Digər ölkələr
22:23
Əfqanıstanda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
22:05
Yunanıstanda iş adamı 100 milyon avroluq vergi dələduzluğu ilə bağlı saxlanılıbDigər ölkələr
21:40
Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildiribDigər ölkələr