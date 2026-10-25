İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sənan Süleymanov: "Növbəti hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır"

    Fərdi
    • 25 oktyabr, 2026
    • 23:14
    Sənan Süleymanov: Növbəti hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan Sənan Süleymanovun növbəti hədəfi olimpiya çemiponu olmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, dünya çemiponu bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    "Dünya çempionu olmağı çoxdan arzulayırdım. Bu hissi sözlərlə ifadə edə bilmirəm. Uzun illərdir, heç kimin bilmədiyi, görmədiyi o qədər əziyyət, zəhmət çəkmişəm, zədələrim olub. Formada olduğum vaxtlar dəfələrlə məğlub olmuşam, amma həvəsdən düşməmişəm. Bu gün isə dünya çempionu oldum. Qarşıda bir əsas hədəfim qalıb - olimpiya çempionu olmaq. Mən əminəm ki, Allahın izni ilə növbəti olimpiadada öz hədəfimə nail olacağam", - S. Süleymanov deyib.

    Sənan Süleymanov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Санан Сулейманов: Моя следующая цель — стать олимпийским чемпионом
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