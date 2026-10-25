Эльдениз Азизли: Я больше всех хотел стать чемпионом мира

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг), в пятый раз завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в столице Казахстана Астане, поделился впечатлениями от победы.

Как сообщает Report, пятикратный чемпион мира заявил, что больше всех стремился к победе.

"Я занимаюсь борьбой уже 28 лет. Когда грузинский и иранский борцы, с которыми я встретился в полуфинале и финале, только родились, я уже был чемпионом Европы. То есть мой опыт сопоставим с их возрастом. Думаю, в этом году я больше всех хотел вновь стать чемпионом мира.

Хотя в прошлом году я занял третье место, этот результат меня не устраивал. Поэтому целый год мы трудились день и ночь, боролись, стремились к победе, и Аллах дал нам то, чего мы хотели. В 35 лет я стал пятикратным чемпионом мира", - сказал он.

Азизли также рассказал об эмоциях, которые испытал во время церемонии награждения, когда не смог сдержать слез при исполнении Государственного гимна Азербайджана.

"Вся моя карьера пронеслась перед глазами. Как я приехал из Бейлагана, тренировался в Баку, все трудности, через которые прошел, первые, вторые и третьи места. И в итоге - пятый титул чемпиона мира", - поделился спортсмен.