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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Эльдениз Азизли: Я больше всех хотел стать чемпионом мира

    Индивидуальные
    • 25 октября, 2026
    • 23:12
    Эльдениз Азизли: Я больше всех хотел стать чемпионом мира

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг), в пятый раз завоевавший титул чемпиона мира на соревнованиях в столице Казахстана Астане, поделился впечатлениями от победы.

    Как сообщает Report, пятикратный чемпион мира заявил, что больше всех стремился к победе.

    "Я занимаюсь борьбой уже 28 лет. Когда грузинский и иранский борцы, с которыми я встретился в полуфинале и финале, только родились, я уже был чемпионом Европы. То есть мой опыт сопоставим с их возрастом. Думаю, в этом году я больше всех хотел вновь стать чемпионом мира.

    Хотя в прошлом году я занял третье место, этот результат меня не устраивал. Поэтому целый год мы трудились день и ночь, боролись, стремились к победе, и Аллах дал нам то, чего мы хотели. В 35 лет я стал пятикратным чемпионом мира", - сказал он.

    Азизли также рассказал об эмоциях, которые испытал во время церемонии награждения, когда не смог сдержать слез при исполнении Государственного гимна Азербайджана.

    "Вся моя карьера пронеслась перед глазами. Как я приехал из Бейлагана, тренировался в Баку, все трудности, через которые прошел, первые, вторые и третьи места. И в итоге - пятый титул чемпиона мира", - поделился спортсмен.

    Греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе
    Beşqat dünya çempionu Eldəniz Əzizli: "Himnimiz səslənəndə bütün karyeram gözümün önündən keçdi"
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