Правящая партия Сербии заявила о нападении на мать Александара Вучича

Правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) заявила, что мать президента Сербии Александара Вучича, Ангелина Вучич, подверглась физическому и словесному нападению.

Как сообщает балканское бюро Report, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте партии, инцидент произошел 25 октября в Белграде, недалеко от рынка Каленич.

По информации SNS, группа молодых людей, поддерживающих блокадное движение, толкала Ангелину Вучич, кричала на нее и порвала пакеты с продуктами, которые она приобрела на рынке.

Партия расценила произошедшее как акт агрессии, унижения и запугивания, потребовав от компетентных органов расследовать все обстоятельства инцидента и привлечь причастных лиц к ответственности.

В заявлении отмечается, что Ангелина Вучич обратилась в полицию в связи с произошедшим. SNS призвала правоохранительные органы незамедлительно, профессионально и в соответствии с законодательством отреагировать на инцидент.

Партия также призвала все политические силы открыто осудить произошедшее, подчеркнув, что политические разногласия не могут служить оправданием насилия.