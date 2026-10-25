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    Правящая партия Сербии заявила о нападении на мать Александара Вучича

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 16:29
    Правящая партия Сербии заявила о нападении на мать Александара Вучича

    Правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) заявила, что мать президента Сербии Александара Вучича, Ангелина Вучич, подверглась физическому и словесному нападению.

    Как сообщает балканское бюро Report, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте партии, инцидент произошел 25 октября в Белграде, недалеко от рынка Каленич.

    По информации SNS, группа молодых людей, поддерживающих блокадное движение, толкала Ангелину Вучич, кричала на нее и порвала пакеты с продуктами, которые она приобрела на рынке.

    Партия расценила произошедшее как акт агрессии, унижения и запугивания, потребовав от компетентных органов расследовать все обстоятельства инцидента и привлечь причастных лиц к ответственности.

    В заявлении отмечается, что Ангелина Вучич обратилась в полицию в связи с произошедшим. SNS призвала правоохранительные органы незамедлительно, профессионально и в соответствии с законодательством отреагировать на инцидент.

    Партия также призвала все политические силы открыто осудить произошедшее, подчеркнув, что политические разногласия не могут служить оправданием насилия.

    Александар Вучич Выборы в Сербии
    Serbiyanın hakim partiyası Vuçiçin anasına hücum edildiyini bildirib
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