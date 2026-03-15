    Аласдер Росс: Средний коридор превратился в стратегическую артерию евразийской взаимосвязанности

    Аласдер Росс: Средний коридор превратился в стратегическую артерию евразийской взаимосвязанности

    За последние несколько лет Средний коридор, пролегающий из Центральной Азии через Каспийское море, Южный Кавказ и далее в Юго-Восточную Европу – превратился из нишевого маршрута в стратегическую артерию евразийской взаимосвязанности.

    Как передает Report, об этом выступая на панели в рамках бакинского глобального форума заявил Редактор по глобальным вопросам журнала The Economist Аласдер Росс.

    "Война России в Украине, санкции и продолжение разрыва связей (Европы и РФ, - Ред.) заставили правительства и бизнес переосмыслить устоявшиеся торговые и энергетические пути. Теперь же война на ближнем востоке перекрыла торговые маршруты на юге, и вопросы транскаспийского сообщения стремительно поднялись в повестке дня в Брюсселе, региональных столицах и на границах", - сказал он.

    Редактор отметил, что объемы железнодорожных перевозок по этому маршруту резко выросли с 2022 года (хотя и с низкой базы) и составляют в среднем несколько миллионов тонн в год, при этом существуют планы увеличить эти показатели в несколько раз к 2030 году.

    По его словам, вопросы энергетики и связанности стали сейчас первоочередными: " Азербайджан обязался примерно вдвое увеличить экспорт газа в ЕС - до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году".

    В то же время, как подчеркнул редактор журнала, проекты, такие как запланированный подводный электрокабель по дну моря и коридор "зеленой" энергии из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрию, сигнализируют о долгосрочном переходе к интеграции возобновляемых источников в общую энергетическую корзину Европы.

    "Энергетическая безопасность и региональная стабильность больше не являются разрозненными приоритетами. Это фундамент для общего процветания", - сказал он.

