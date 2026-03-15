Alasder Ross: Orta Dəhliz Avrasiya qarşılıqlı əlaqəsinin strateji arteriyasına çevrilib
- 15 mart, 2026
- 09:44
Son bir neçə ildə Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi, Cənubi Qafqaz və daha sonra Cənub-Şərqi Avropadan keçən Orta Dəhliz Avrasiya qarşılıqlı əlaqəliliyin strateji arteriyasına çevrilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Economist" jurnalının qlobal məsələlər üzrə redaktoru Alasder Ross Qlobal Bakı Forumunun əlavə sessiyasında bildirib.
"Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi, sanksiyalar və əlaqələrin kəsilməsinin (Avropa və Rusiya arasında, - red.) davam etməsi hökumət və biznesləri formalaşmış ticarət və enerji yollarını yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edib. İndi isə Yaxın Şərqdəki müharibə cənubdakı ticarət marşrutlarını bağlayıb və Transxəzər əlaqəsi məsələləri Brüsseldə, regional paytaxtlarda və sərhədlərdə sürətlə gündəmə gəlib", - o vurğulayıb.
A.Ross qeyd edib ki, bu marşrut üzrə dəmir yolu daşımalarının həcmi 2022-ci ildən (aşağı bazadan olsa da) kəskin şəkildə artıb və ildə orta hesabla bir neçə milyon ton təşkil edir, bununla belə, 2030-cu ilə qədər bu göstəricilərin bir neçə dəfə artırılması ilə bağlı planlar mövcuddur.
Onun sözlərinə görə, energetika və əlaqəlilik məsələləri indi mühüm əhəmiyyət kəsb edib: "Azərbaycan 2027-ci ilə qədər Avropa İttifaqına qaz ixracını təxminən iki dəfə - ildə 20 milyard kubmetrə qədər artırmağı öhdəsinə götürüb".
Eyni zamanda, A.Ross vurğulayıb ki, dənizin dibi ilə çəkilməsi planlaşdırılan sualtı elektrik kabeli, eləcə də Azərbaycanla Gürcüstandan Rumıniya və Macarıstana Yaşıl Enerji Dəhlizi kimi layihələr bərpa olunan mənbələrin Avropanın ümumi enerji səbətinə inteqrasiyaya doğru uzunmüddətli keçiddən xəbər verir:
"Enerji təhlükəsizliyi və regional sabitlik artıq ayrı-ayrı prioritetlər deyil. Bu, ümumi rifah üçün təməldir".