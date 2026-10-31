Türkiyədə narkotik əməliyyatı keçirilib, 20 nəfər saxlanılıb
Region
- 31 oktyabr, 2026
- 04:23
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Türkiyədə Bingöl baş prokurorluğunun koordinasiyası ilə vilayət polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Bingöl mərkəzli olmaqla 4 vilayətdə eyni vaxtda əməliyyat keçirilib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, əməliyyata 70 qrup, 3 xüsusi təyinatlı dəstə, 350 əməkdaş, 2 pilotsuz uçuş aparatı və 5 narkotik axtarış iti cəlb olunub. Ümumilikdə 35 ünvanda axtarış aparılıb.
Əməliyyat zamanı saxlanılan 27 şübhəlidən 3-ü polis idarəsindəki prosedurlardan sonra sərbəst buraxılıb. Məhkəməyə göndərilən 24 nəfərdən 4-ü barəsində polisin nəzarəti altında qalma qətimkan tədbiri seçilib, 20 nəfər isə həbs edilərək istintaq təcridxanasına göndərilib.
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