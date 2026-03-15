ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 08:58
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в третий раз за последние пять часов сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля.
Как передает Report, об этом израильские военные сообщили в своем Telegram-канале.
По данным армии, при первом обстреле ракеты были перехвачены на юге страны - в районе города Эйлат.
Во второй раз сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля. Как сообщает газета The Times of Israel, в городе Холон два человека получили легкие травмы. По информации издания, 80-летний мужчина пострадал из-за осколков стекла, а 80-летняя женщина почувствовала недомогание из-за дыма.
Согласно данным СМИ, во время третьего предупреждения ракеты также были направлены в центральную часть страны.
Последние новости
