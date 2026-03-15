    ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю

    • 15 марта, 2026
    • 08:58
    ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в третий раз за последние пять часов сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля.

    Как передает Report, об этом израильские военные сообщили в своем Telegram-канале.

    По данным армии, при первом обстреле ракеты были перехвачены на юге страны - в районе города Эйлат.

    Во второй раз сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля. Как сообщает газета The Times of Israel, в городе Холон два человека получили легкие травмы. По информации издания, 80-летний мужчина пострадал из-за осколков стекла, а 80-летняя женщина почувствовала недомогание из-за дыма.

    Согласно данным СМИ, во время третьего предупреждения ракеты также были направлены в центральную часть страны.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    09:20

    Кобаяси: Существуют препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива

    08:59

    Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом

    08:40
    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    08:22

    Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

    07:49

    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    07:16

    В Токио задержали членов якудза по делу о дерзком ограблении на $2,7 млн

    06:58

    В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции - ОБНОВЛЕНО

    06:24

    Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции

