    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    • 15 марта, 2026
    • 07:49
    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    Соединенные Штаты намерены пополнить стратегический нефтяной резерв после завершения военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы пополним стратегический нефтяной запас, как только операция закончится", - сказала она.

    По словам Ливитт, американские власти понимают обеспокоенность граждан ростом цен на бензин. Она подчеркнула, что нынешнее повышение стоимости топлива является временным и связано с краткосрочными колебаниями мировых цен на нефть.

    Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает меры для стабилизации ситуации. В частности, рассматривается возможность сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив кораблями ВМС США в случае необходимости.

    Кроме того, по ее словам, американские власти частично сняли ограничения на нефть, которая уже находится в море, чтобы стабилизировать цены, а также высвободили часть сырья из стратегического резерва.

    Кэролайн Ливитт Дональд Трамп Стратегический Нефтяной Резерв США Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
