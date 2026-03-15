    В Токио задержали членов якудза по делу о дерзком ограблении на $2,7 млн

    Токийская полиция задержала семерых человек, включая членов японской мафии якудза, по подозрению в ограблении перевозчиков денег в столице Японии.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, нападение произошло вечером 29 января.

    По данным следствия, злоумышленники атаковали инкассаторов, которые загружали в автомобиль три чемодана с наличными на сумму около 420 млн иен (примерно $2,7 млн). Нападавшие распылили слезоточивый газ, похитили деньги и скрылись на машине, за рулем которой находился их сообщник. Во время бегства они также сбили случайного пешехода.

    Среди задержанных - 21-летний член крупнейшего мафиозного синдиката Японии "Ямагути-гуми".

    Полиция также проверяет возможную причастность подозреваемых к другой попытке ограбления, произошедшей в тот же день на парковке международного терминала аэропорта Ханэда. Тогда преступники напали на перевозчиков денег, однако похитить средства им не удалось.

    Последние новости

    07:49

    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    Другие страны
    07:16

    В Токио задержали членов якудза по делу о дерзком ограблении на $2,7 млн

    Другие страны
    06:58

    В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:24

    Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции

    Другие страны
    06:00

    Сегодня в Азербайджане более 62 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    05:46

    Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики Octopus

    Другие страны
    05:19

    Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на топливо в США

    Другие страны
    04:57

    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана

    Другие страны
    04:23

    Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей