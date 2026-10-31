Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков

Новый формат чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку получил единодушное одобрение участников и болельщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер.

По словам эксперта, сокращение числа игроков на поле придало матчам высокую динамику.

"Этот турнир никого не оставил равнодушным. Формат 8x8 (вместо традиционного 11x11- ред.) исключает затяжную игру: как только команда овладевает мячом, она сразу может создать опасную атаку. Интенсивность игры и самоотдача футболистов делают зрелище предельно увлекательным для зрителей", - подчеркнул Венгер.