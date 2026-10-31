Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков

    Футбол
    • 31 октября, 2026
    • 15:13
    Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков

    Новый формат чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку получил единодушное одобрение участников и болельщиков.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента глобального развития футбола FIFA Арсен Венгер.

    По словам эксперта, сокращение числа игроков на поле придало матчам высокую динамику.

    "Этот турнир никого не оставил равнодушным. Формат 8x8 (вместо традиционного 11x11- ред.) исключает затяжную игру: как только команда овладевает мячом, она сразу может создать опасную атаку. Интенсивность игры и самоотдача футболистов делают зрелище предельно увлекательным для зрителей", - подчеркнул Венгер.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Arsen Venger: "Hər kəs Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalına aşiq oldu"
    New format of FIFA U-15 World Cup and Festival in Baku praised by FIFA's Arsene Wenger
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