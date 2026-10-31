Буданов ожидает прогресса в следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине

Украина ожидает прогресса на следующем раунде трехсторонних переговоров с США и Россией.

Как передает Report, об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов по итогам встречи в онлайн-формате с американскими сенаторами.

Буданов, в частности, сообщил, что провел видеоконференцию с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Уикером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннетом.

По его словам, в ходе беседы стороны затронули актуальные вопросы, сосредоточившись на ключевых вызовах, с которыми Украина сталкивается в условиях российско-украинского конфликта, а также на приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Буданов подчеркнул, что Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах, необходимых для защиты гражданского населения в зимний период.

"Ценю усилия США в организации и продвижении переговорного процесса, о чем проинформировал американскую сторону во время разговора. Для достижения результата необходимо подготовить надлежащие условия, поэтому Украина ожидает прогресса во время следующего раунда трехсторонних переговоров", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента также указал на особую важность гарантий безопасности для Украины. По его словам, любое мирное урегулирование или прекращение боевых действий без четких механизмов обеспечения безопасности не сможет гарантировать устойчивый мир.

В этой связи Буданов назвал разработку надежной архитектуры безопасности с участием международных партнеров одним из главных приоритетов Киева.