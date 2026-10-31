Нилуфер Атаева: Укрепление связей Баку и Ташкента важно для всего тюркского мира

Развитие братских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном значимо для всего тюркского мира.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявила главный специалист Женской организации правящей Либерально-демократической партии Узбекистана Нилуфер Атаева.

По ее словам, народы Азербайджана и Узбекистана имеют общие корни, близкие языки и схожие культурные ценности. Она подчеркнула, что отношения двух стран основаны не только на политическом и экономическом сотрудничестве, но и на братстве и духовной близости.

Комментируя заявление нового генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохида Азимова о перспективах превращения региона в один из важных центров глобального экономического развития, Атаева выразила уверенность, что сотрудничество Баку и Ташкента в рамках организации будет расширяться и вносить вклад в мировое развитие.

Она также напомнила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 13-м саммите ОТГ в Анкаре отметил усилия Азербайджана по укреплению братских связей между народами и выводу сотрудничества на новый уровень в период председательства страны в организации.

По мнению Атаевой, природные ресурсы, человеческий капитал и экономический потенциал тюркского мира позволят ему играть важную роль в глобальном экономическом развитии.