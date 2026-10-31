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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Нилуфер Атаева: Укрепление связей Баку и Ташкента важно для всего тюркского мира

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 14:47
    Нилуфер Атаева: Укрепление связей Баку и Ташкента важно для всего тюркского мира

    Развитие братских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном значимо для всего тюркского мира.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявила главный специалист Женской организации правящей Либерально-демократической партии Узбекистана Нилуфер Атаева.

    По ее словам, народы Азербайджана и Узбекистана имеют общие корни, близкие языки и схожие культурные ценности. Она подчеркнула, что отношения двух стран основаны не только на политическом и экономическом сотрудничестве, но и на братстве и духовной близости.

    Комментируя заявление нового генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохида Азимова о перспективах превращения региона в один из важных центров глобального экономического развития, Атаева выразила уверенность, что сотрудничество Баку и Ташкента в рамках организации будет расширяться и вносить вклад в мировое развитие.

    Она также напомнила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 13-м саммите ОТГ в Анкаре отметил усилия Азербайджана по укреплению братских связей между народами и выводу сотрудничества на новый уровень в период председательства страны в организации.

    По мнению Атаевой, природные ресурсы, человеческий капитал и экономический потенциал тюркского мира позволят ему играть важную роль в глобальном экономическом развитии.

    Шавкат Мирзиёев Организация тюркских государств (ОТГ) Азербайджано-узбекистанские отношения
    Nilufər Atayeva: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri Türk dünyası üçün yeni imkanlar yaradacaq
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