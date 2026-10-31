Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул

Футболисты сборной Испании будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул чемпиона мира U-15.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Давид Гордо в интервью FIFA.

Испанский специалист отметил, что турнир стал бесценным опытом для юных спортсменов:

"Даже если в будущем они станут чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, этот день они всегда будут помнить. FIFA должна продолжать поддерживать этот формат и турнир, поскольку этот опыт бесценен для футболистов со всего мира".

Главный тренер связал основную силу своей команды с желанием молодых игроков стать профессиональными футболистами: "Все тренеры, работающие с детским футболом в Испании, выполняют прекрасную работу. Когда футболисты приезжают в сборную, они уже находятся на высоком уровне, что значительно упрощает нашу работу".

Отметим, что сборная Испании в финале со счетом 3:0 обыграла Чехию и стала победителем чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.