Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул

    Футбол
    • 31 октября, 2026
    • 15:18
    Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул

    Футболисты сборной Испании будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул чемпиона мира U-15.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Давид Гордо в интервью FIFA.

    Испанский специалист отметил, что турнир стал бесценным опытом для юных спортсменов:

    "Даже если в будущем они станут чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, этот день они всегда будут помнить. FIFA должна продолжать поддерживать этот формат и турнир, поскольку этот опыт бесценен для футболистов со всего мира".

    Главный тренер связал основную силу своей команды с желанием молодых игроков стать профессиональными футболистами: "Все тренеры, работающие с детским футболом в Испании, выполняют прекрасную работу. Когда футболисты приезжают в сборную, они уже находятся на высоком уровне, что значительно упрощает нашу работу".

    Отметим, что сборная Испании в финале со счетом 3:0 обыграла Чехию и стала победителем чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Футболисты Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    David Qordo: "Futbolçular Bakıda qazandıqları çempionluğu ömürləri boyu xatırlayacaqlar"
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:58
    Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу
    Другие страны
    15:41
    Вусал Гасымлы: Общая стоимость стартап-экосистемы Азербайджана приближается к $600 млн
    ИКТ
    15:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:39
    Азер Байрамов: Стартапы влияют на экономический рост и трансформацию
    ИКТ
    15:31
    Пользователей Apple в Азербайджане предупредили об угрозах взлома и призвали обновить ПО
    ИКТ
    15:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    15:18
    Давид Гордо: Футболисты будут всю жизнь помнить завоеванный в Баку титул
    Футбол
    15:13
    Арсен Венгер: Новый формат U-15 в Баку сразу покорил болельщиков
    Футбол
    Лента новостей