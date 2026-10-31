Моджтаба Хаменеи приказал обеспечить немедленный ответ на любые угрозы Ирану

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи распорядился обеспечить незамедлительный и эффективный ответ на любые потенциальные угрозы со стороны противника, независимо от их характера и географического расположения.

Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в сообщении по итогам встречи Хаменеи со старшими командирами ВС Исламской республики.

В ходе встречи верховный лидер назвал "разумную боевую готовность для мощного противостояния врагам" в качестве одного из ключевых условий для обеспечения "максимального сдерживания".

Хаменеи также поручил укреплять систему военной разведки, развивать отечественную оборонную промышленность как в доктринальном, так и в тактическом измерениях, наращивать современные оборонные и силовые возможности на основе новейших технологий, а также повышать боевой дух личного состава и обеспечить его материальные нужды.

Кроме того, верховный главнокомандующий распорядился обновить перечень целей таким образом, чтобы различные виды материальных и нематериальных активов США и Израиля находились в зоне досягаемости иранских Вооруженных сил.