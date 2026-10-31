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    Моджтаба Хаменеи приказал обеспечить немедленный ответ на любые угрозы Ирану

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 15:05
    Моджтаба Хаменеи приказал обеспечить немедленный ответ на любые угрозы Ирану

    Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи распорядился обеспечить незамедлительный и эффективный ответ на любые потенциальные угрозы со стороны противника, независимо от их характера и географического расположения.

    Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в сообщении по итогам встречи Хаменеи со старшими командирами ВС Исламской республики.

    В ходе встречи верховный лидер назвал "разумную боевую готовность для мощного противостояния врагам" в качестве одного из ключевых условий для обеспечения "максимального сдерживания".

    Хаменеи также поручил укреплять систему военной разведки, развивать отечественную оборонную промышленность как в доктринальном, так и в тактическом измерениях, наращивать современные оборонные и силовые возможности на основе новейших технологий, а также повышать боевой дух личного состава и обеспечить его материальные нужды.

    Кроме того, верховный главнокомандующий распорядился обновить перечень целей таким образом, чтобы различные виды материальных и нематериальных активов США и Израиля находились в зоне досягаемости иранских Вооруженных сил.

    Удары США по Ирану Моджтаба Хаменеи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Müctəba Xamenei İrana qarşı istənilən təhdidlərə dərhal cavab verilməsini əmr edib
    Khamenei orders army to implement 'immediate response without geographical limitations' to any threat
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