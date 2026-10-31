Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 14:46
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте

    Официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана, отмечаемого 8 ноября, состоялся в столице Узбекистана Ташкенте.

    Как сообщает Report, мероприятие совместно организовали посольство Азербайджана в Узбекистане и действующий при нем Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева.

    В приеме участвовали представители государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, члены диаспоры, а также представители местных и зарубежных медиа.

    Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в своем выступлении отметил особое значение Дня Победы в истории азербайджанского народа.

    По словам дипломата, Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, стала торжеством единства, воли и решимости азербайджанского народа.

    Мамедов подчеркнул, что Победа 8 Ноября навсегда запечатлена в национальной памяти народа и положила начало новому этапу в современной истории государственности Азербайджана.

    После официальной части была представлена праздничная программа, посвященная Дню Победы.

    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте
    Азербайджано-узбекистанские отношения Рашад Мамедов День Победы Азербайджана 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    Daşkənddə Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib
    Фото
    Official reception marking Azerbaijan's Victory Day held in Tashkent
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