Кобаяси: Существуют препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) считает, что в настоящее время существуют серьезные препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на NHK, об этом заявил председатель Политического совета ЛДП Такаюки Кобаяси.

По его словам, японское правительство пока не расценивает сложившуюся ситуацию как кризис, угрожающий выживанию страны, либо как ситуацию, способную оказать существенное влияние на Японию.

"Мы считаем, что для отправки кораблей, на которую выразил надежду президент Трамп, существуют большие препятствия. Вместе с тем надеемся, что правительство спокойно оценит дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Иран, и примет соответствующие меры. Самое важное - скорейшее урегулирование ситуации", - сказал Кобаяси.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны, получающие нефть по маршруту через Ормузский пролив, должны сами обеспечивать безопасность коммерческого судоходства в этом районе. С таким призывом он обратился, в частности, к Великобритании, Китаю, Республике Корея, Франции и Японии.

Напомним, что Япония получает около 95% нефти из стран Ближнего Востока, при этом примерно 75% импортируемой нефти поступает через Ормузский пролив.