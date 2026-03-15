Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев
15 марта, 2026
- 08:22
Срок службы старейшего авианосца Военно-морских сил США USS Nimitz продлен на 10 месяцев.
Как передает Report, об этом сообщил портал USNI News со ссылкой на заявление Пентагона.
По данным издания, авианосец останется в составе американского флота дольше запланированного срока.
Отмечается, что ВМС США заключили контракт с компанией HII Newport News Shipbuilding на сумму $96 млн. Средства будут направлены на закупку необходимых материалов и проведение предварительного планирования работ, связанных с продлением службы корабля.
Последние новости
08:22
Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцевДругие страны
07:49
Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против ИранаДругие страны
07:16
В Токио задержали членов якудза по делу о дерзком ограблении на $2,7 млнДругие страны
06:58
В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
06:24
Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операцииДругие страны
06:00
Сегодня в Азербайджане более 62 тыс. школьников сдадут выпускной экзаменНаука и образование
05:46
Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики OctopusДругие страны
05:19
Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на топливо в СШАДругие страны
04:57