    Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

    Срок службы старейшего авианосца Военно-морских сил США USS Nimitz продлен на 10 месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщил портал USNI News со ссылкой на заявление Пентагона.

    По данным издания, авианосец останется в составе американского флота дольше запланированного срока.

    Отмечается, что ВМС США заключили контракт с компанией HII Newport News Shipbuilding на сумму $96 млн. Средства будут направлены на закупку необходимых материалов и проведение предварительного планирования работ, связанных с продлением службы корабля.

    Военно Морские Силы США Авианосец USS Nimitz
