Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Ирана и Пакистана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.

По их данным, в ходе бесед обсуждались последние developments в переговорном процессе между Ираном и США. Другие детали не раскрываются.

Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников.

После этого Иран начал наносить удары не только по территории Израиля, но и по объектам, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Кувейте, Ираке и на Кипре.

В ночь на 8 апреля Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном перемирии. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США, которые, несмотря на многочасовые обсуждения, завершились безрезультатно из-за разногласий сторон.