Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школе

Возбуждено уголовное дело в связи с хулиганскими действиями в отношении сотрудников "Центра анализа и информации Real" в средней школе в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, трое участников инцидента установлены и привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия для всестороннего и объективного расследования инцидента и правовой оценки действий участников конфликта.