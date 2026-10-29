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    Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школе

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 16:48
    Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школе

    Возбуждено уголовное дело в связи с хулиганскими действиями в отношении сотрудников "Центра анализа и информации Real" в средней школе в Ясамальском районе Баку.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, трое участников инцидента установлены и привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

    Продолжаются необходимые следственные мероприятия для всестороннего и объективного расследования инцидента и правовой оценки действий участников конфликта.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Хулиганство
    Məktəbdə media nümayəndələrinə qarşı törədilən əməllərlə bağlı cinayət işi başlanılıb
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