Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школе
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 16:48
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Возбуждено уголовное дело в связи с хулиганскими действиями в отношении сотрудников "Центра анализа и информации Real" в средней школе в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, трое участников инцидента установлены и привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.
Продолжаются необходимые следственные мероприятия для всестороннего и объективного расследования инцидента и правовой оценки действий участников конфликта.
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