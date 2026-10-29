В Северном Кипре с сожалением восприняли визит Махмуда Аббаса в Республику Кипр
- 29 октября, 2026
- 16:51
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В Северном Кипре с сожалением восприняли визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Республику Кипр, заявив, что поездка проходит без учета воли турок-киприотов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за визитом Аббаса и приняли к сведению информацию о планах обсудить кипрский вопрос на его встрече с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.
"Турки-киприоты на протяжении многих лет искренне поддерживают право палестинского народа на самоопределение и его законную борьбу. Исходя из этой прочной исторической солидарности, мы хотели бы подчеркнуть, что рассчитываем на учет в ходе переговоров законных прав и интересов ТРСК", - отмечается в заявлении.
В МИД заявили, что на острове существуют два отдельных народа и два отдельных государства.
"Этот визит, осуществляемый без учета воли турок-киприотов, был воспринят нашим народом с сожалением", - заявили в ведомстве.
Вместе с тем МИД Северного Кипра выразил готовность к развитию диалога с Палестиной.
Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с рабочим визитом в Республику Кипр, в рамках которого проведет переговоры с Никосом Христодулидисом. Это третий визит Махмуда Аббаса в страну за время его президентства.