В Северном Кипре с сожалением восприняли визит Махмуда Аббаса в Республику Кипр

В Северном Кипре с сожалением восприняли визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Республику Кипр, заявив, что поездка проходит без учета воли турок-киприотов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за визитом Аббаса и приняли к сведению информацию о планах обсудить кипрский вопрос на его встрече с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

"Турки-киприоты на протяжении многих лет искренне поддерживают право палестинского народа на самоопределение и его законную борьбу. Исходя из этой прочной исторической солидарности, мы хотели бы подчеркнуть, что рассчитываем на учет в ходе переговоров законных прав и интересов ТРСК", - отмечается в заявлении.

В МИД заявили, что на острове существуют два отдельных народа и два отдельных государства.

"Этот визит, осуществляемый без учета воли турок-киприотов, был воспринят нашим народом с сожалением", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем МИД Северного Кипра выразил готовность к развитию диалога с Палестиной.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с рабочим визитом в Республику Кипр, в рамках которого проведет переговоры с Никосом Христодулидисом. Это третий визит Махмуда Аббаса в страну за время его президентства.