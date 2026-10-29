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    Махмуд Аббас находится с визитом в Кипре для переговоров с Христодулидисом

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 13:10
    Махмуд Аббас находится с визитом в Кипре для переговоров с Христодулидисом

    Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл с рабочим визитом в Республику Кипр, в рамках которого проведет переговоры с президентом Никосом Христодулидисом.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис.

    По его словам, визит Аббаса продлится с 29 по 30 октября. Стороны проведут сегодня встречу в Президентском дворце, после чего состоится рабочий обед.

    В повестке переговоров двусторонние отношения, ситуация в регионе, отношения между Европейским союзом и Палестиной, а также урегулирование кипрского вопроса.

    В правительстве Кипра подчеркнули, что это третий визит Махмуда Аббаса в республику в период его президентства. Первый визит Аббаса состоялся в июле 2009 года, когда президентом страны был Деметрис Христофиас. В июне 2022 года палестинский лидер вновь посетил остров при президенте Никосе Анастасиадисе.

    Христодулидис также совершил официальный визит в Рамаллу 2 августа 2023 года, это был первый визит президента Кипра в Палестину с 2015 года. Он встретился с Аббасом, договорился о проведении трехстороннего саммита Кипра, Греции и Палестины. Второй визит был 4 мая 2025 года, когда Христодулидис также встретился с Аббасом.

    Махмуд Аббас Никос Христодулидис Государство Палестина Республика Кипр
    Mahmud Abbas Xristodulidis ilə danışıqlar aparmaq üçün Kiprdə səfərdədir
    Mahmoud Abbas arrives in Cyprus for talks with Christodoulides
    44 filmi
    44 filmi

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