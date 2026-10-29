В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 16:58
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В Милане (Италия) задержали 22-летнего молодого человека, который готовил теракты в синагоге и мечети.
Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.
Мужчина заранее изучал способы изготовления взрывных устройств и модификации огнестрельного оружия. Готовые устройства он планировал использовать в синагоге и мечети в пригороде Милана.
Во время обыска полицейские обнаружили на его электронных устройствах материалы, пропагандирующие ксенофобию и отрицание Холокоста, а также содержащие идеологию террориста Андерса Брейвика, совершившего массовые убийства в Норвегии в 2011 году.
Также на его электронных устройствах обнаружили следы поиска химических веществ для изготовления взрывчатки.
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