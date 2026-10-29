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    В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 16:58
    В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети

    В Милане (Италия) задержали 22-летнего молодого человека, который готовил теракты в синагоге и мечети.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

    Мужчина заранее изучал способы изготовления взрывных устройств и модификации огнестрельного оружия. Готовые устройства он планировал использовать в синагоге и мечети в пригороде Милана.

    Во время обыска полицейские обнаружили на его электронных устройствах материалы, пропагандирующие ксенофобию и отрицание Холокоста, а также содержащие идеологию террориста Андерса Брейвика, совершившего массовые убийства в Норвегии в 2011 году.

    Также на его электронных устройствах обнаружили следы поиска химических веществ для изготовления взрывчатки.

    Теракт Милан Италия
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    44 filmi
    44 filmi

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