В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети

В Милане (Италия) задержали 22-летнего молодого человека, который готовил теракты в синагоге и мечети.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Мужчина заранее изучал способы изготовления взрывных устройств и модификации огнестрельного оружия. Готовые устройства он планировал использовать в синагоге и мечети в пригороде Милана.

Во время обыска полицейские обнаружили на его электронных устройствах материалы, пропагандирующие ксенофобию и отрицание Холокоста, а также содержащие идеологию террориста Андерса Брейвика, совершившего массовые убийства в Норвегии в 2011 году.

Также на его электронных устройствах обнаружили следы поиска химических веществ для изготовления взрывчатки.