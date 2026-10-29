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    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Milanda (İtaliya) sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlayan 22 yaşlı gənc saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANSA agentliyi məlumat yayıb.

    Həmin şəxs əvvəlcədən partlayıcı qurğuların hazırlanması və odlu silahların modifikasiyası üsullarını öyrənib. O, hazır qurğulardan Milan ətrafındakı sinaqoq və məsciddə istifadə etməyi planlaşdırıb.

    Axtarış zamanı polislər onun elektron cihazlarında ksenofobiyanı və Holokostun inkarını təbliğ edən, eləcə də 2011-ci ildə Norveçdə kütləvi qətllər törətmiş terrorçu Anders Breyvikin ideologiyasını özündə ehtiva edən materiallar aşkar ediblər.

    Milan İtaliya Məscid Terror aktı
    В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети
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