ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном
Милли Меджлис
- 29 октября, 2026
- 17:00
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Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос утверждения "Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".
Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение во время сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
На заседании также обсуждён законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения".
Оба законопроекта рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
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