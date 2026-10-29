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    ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

    Милли Меджлис
    • 29 октября, 2026
    • 17:00
    ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

    Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос утверждения "Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение во время сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

    На заседании также обсуждён законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения".

    Оба законопроекта рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
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