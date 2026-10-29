ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос утверждения "Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение во время сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

На заседании также обсуждён законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения".

Оба законопроекта рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента.