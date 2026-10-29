İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək

    Milli Məclis
    • 29 oktyabr, 2026
    • 16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək

    "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əbədi dostluq haqqında Müqavilə" təsdiq ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Komitə iclasında həmçinin "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"in təsdiqi haqda qanun layihəsi də müzakirə edilib. Hər iki qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub.

    Milli Məclis Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri
    ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:12
    Taleh Babayev: "2026-cı ilin ən yaxşısı seçilmək hər bir minifutbolçunun arzusudur"
    Futbol
    17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    ASK
    17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    16:55
    Şimali Kipr Mahmud Abbasın Kipr Respublikasına səfərini təəssüflə qarşılayıb
    Digər ölkələr
    16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
    Milli Məclis
    16:52
    AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
    Digər ölkələr
    16:50
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
    Hadisə
    16:46
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
    Futbol
    16:46
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti